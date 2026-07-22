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Un joueur porté disparu de retour à l’entraînement au FC Nantes

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Un joueur porté disparu de retour à l’entraînement au FC Nantes

Fantomatique sur le terrain la saison dernière, littéralement introuvable avant le début de la nouvelle. Mostafa Mohamed s’était volatilisé depuis la reprise de l’entraînement du FC Nantes, le 24 juin, en vue du premier exercice des Canaris en Ligue 2 depuis 2012-2013, le revoilà à la Jonelière ce mercredi, annonce Ouest-France.

Alors que le groupe professionnel est en stage sur la côte ligérienne, le joueur de 28 ans a réalisé une séance individuelle au centre d’entraînement du FC Nantes et s’entraînera jusqu’à nouvel ordre avec la réserve.

« S’il ne veut pas venir s’entraîner, il reste chez lui »

De quoi énerver Michel Der Zakarian, le nouveau coach du FCN, en conférence de presse ce jeudi : « Le gars, il ne veut pas venir travailler, c’est lui qui est en faute, pas nous. S’il ne veut pas venir s’entraîner, il reste chez lui. » L’entraîneur de 63 ans parlait également d’un cas « jamais vu » et attendait de voir quand l’attaquant allait revenir.

En plus de sa bouderie, l’avant-centre sort de sa pire saison avec les Canaris (4 buts), terminée par une non-sélection avec l’Égypte (61 capes, 14 buts) en Coupe du monde. La relégation du club octuple champion de France signifie une baisse drastique de son salaire, la raison pour laquelle il ne veut pas jouer en Ligue 2, toujours selon le journal régional. Peu d’offres courent les rues pour le Pharaon, dont Nantes souhaite récupérer une part de son investissement de 6,5 millions d’euros à Galatasaray en 2023.

C’était pourtant la fin des maillots arc-en-ciel, mais on ne va pas faire mine de pleurer son départ.

Vers un transfert à 30 millions d’euros pour Matthis Abline

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