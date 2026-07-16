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Nantes sanctionne un déserteur

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Nantes sanctionne un déserteur

Mais où est passé Xavier Dupont de Ligonnés Mostafa Mohamed ? Absent depuis le début de la préparation du FC Nantes entamée il y a trois semaines, Mostafa Mohamed ne donne plus aucun signe de vie au club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2027. « On ne sait pas où il est », a affirmé Michel Der Zakarian ce jeudi en conférence de presse depuis la Jonelière.

« On ne le paie pas »

Dans des propos rapportés par TéléNantes, le nouvel entraîneur du FC Nantes a ajouté que le club « l’appelait, mais qu’il n’y avait pas de réponse.» L’ancien coach de Montpellier, qui avouait la semaine dernière n’avoir jamais vu ça, a aussi confirmé que l’Égyptien avait été sanctionné par le club : « On ne le paie pas c’est tout. Le gars, il ne veut pas venir travailler. S’il ne veut pas venir s’entraîner, il reste chez lui. C’est lui qui est en faute, c’est pas nous. » Ce samedi, les Canaris affronteront Lorient en match amical sans leur attaquant égyptien.

Le Pharaon se cache peut-être dans un sarcophage.

Un Nantais a prolongé ses vacances

MBC

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