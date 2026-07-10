Nantes encore gourmand pour lâcher une pépite ?

Le flirt continue, mais à quel coût ? Déjà très intéressé par Matthis Abline l’an dernier, le Paris FC semble revenu à la charge auprès du FC Nantes.

C’est en tout cas ce que rapporte L’Équipe, qui annonce que le PFC a formulé une offre de 23 millions d’euros aux Canaris, qui l’auraient déclinée. Désormais en Ligue 2, le club de Waldemar Kita n’entend pas lâcher le joueur le plus valorisé de son effectif au rabais, lui qui avait déjà dit non à de grosses offres l’été passé.

Selon le quotidien, les Ligériens auraient ainsi fait savoir qu’ils attendaient au moins 30 millions pour un départ d’Abline. Auteur d’une saison en deçà des attentes, malgré 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur formé à Rennes attire toujours les regards. Dans cette course, où serait aussi Monaco, gare toutefois à ne pas se faire doubler par des clubs anglais, pour qui le chiffre 30 n’a rien d’effrayant.

Il doit quand même être content d’avoir dit non à Wolverhampton l’an dernier.

Nantes se rapproche de la Ligue 2, Metz repousse l’échéance, Lille fait un gros coup à Paris