Matthis Abline met un stop à Wolverhampton

En voilà un qui ne veut pas grandir avec les Loups.

L’un des dossiers chauds du mercato de Ligue 1 vient de prendre une tournure intéressante : Matthis Abline, attaquant du FC Nantes, aurait tout simplement refusé les avances de Wolverhampton, rapporte RMC Sport. À 22 ans, ce ne sont pourtant pas les envies de départ qui manquent à Abline, lui qui est récemment parti au bras de fer avec la direction nantaise pour forcer son transfert.

🚨Matthis Abline a dit non à Wolverhampton. Le club de PL songeait à proposer 25M€ à la direction nantaise. Une somme jugée insuffisante par le FCN. 🔹L’attaquant privilégie le championnat de France. Le Paris FC est toujours très intéressé par Abline. pic.twitter.com/wLYOgZaPXa — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 10, 2025

Paris ou rien ?

Sa destination privilégiée ne serait nulle autre que la capitale française, puisque le Paris FC, tout juste promu en Ligue 1, est en pole position pour s’offrir les services de l’international espoir français avec une première offre estimée à 25 millions d’euros (refusée par le FC Nantes selon Ouest-France). Le projet francilien aurait particulièrement convaincu l’avant-centre aux neuf buts en Ligue 1 cette saison, qui ne semble avoir d’yeux que pour le PFC à l’heure actuelle, rapporte Le Parisien.

Refuser la Premier League pour le Paris FC, on n’aurait pas parié dessus il y a quelques années.

