Faire plonger Hugo Lloris.

Ce vendredi, une enquête publiée par Mediapart révèle que Frédéric Merlin, patron du BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville) a arnaqué trente copropriétaires, dont Hugo Lloris, en leur promettant une dizaine de logements jamais livrés.

Tout commence en 2019. Frédéric Merlin (connu pour avoir récemment pactisé avec Shein) alors propriétaire d’un immeuble vétuste à Nice, lance une opération de vente à la découpe. La plaquette commerciale promet un investissement sûr, des logements entièrement rénovés avec moulures au plafond (ça fait rêver), le tout livré pour fin 2022.

De la Rolls-Royce à la deux-chevaux

Mais trois ans après le début des opérations, le chantier est à l’arrêt. L’entreprise SMO, chargée des travaux, a été liquidée en 2025, laissant l’immeuble inhabitable. « On nous avait vendu l’équivalent d’une Rolls-Royce, mais si on arrive in fine à s’en sortir avec une deux-chevaux, on sera chanceux », se lamente un des copropriétaires.

Parmi la trentaine d’investisseurs arnaqués, le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus : Hugo Lloris, originaire de Nice, qui avait acheté deux étages de 400 m² chacun.

Le patron du BHV rejette toute responsabilité, accusant SMO d’être « défaillante ». Mais la justice a condamné sa société en 2023 à payer 160 000 euros d’impayés et 90 000 euros de dommages et intérêts à SMO, ce qui contredit son récit. En tout, les investisseurs ont déjà versé environ 15 millions d’euros, dont environ 10 millions seraient revenus à Frédéric Merlin.

Ça fait cher le pied-à-terre à Nice.

Les remèdes pour sauver Liverpool et Arne Slot de la faillite