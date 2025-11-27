La presse allemande signe la fin du mythe Neuer

Oups, he did it again

Si le Bayern s’en sort sans procès après la fin de son invincibilité, un homme, un seul, se retrouve dans le viseur des médias allemands : Manuel Neuer. Impliqué sur deux des trois buts encaissés à Londres, le capitaine bavarois a d’abord été devancé par Timber sur corner avant de se trouer complètement sur la contre-attaque conclue par Martinelli dans le but vide.

Et la presse allemande n’a pas hésité à dégainer. Bild parle « d’un désastre », Fussball Transfers lui colle un joli 5 (sur une échelle où 6 est une catastrophe nucléaire), tandis que le Süddeutsche Zeitung tranche sans trembler : « Le style de Neuer a causé sa perte ». Et ce n’est pas faux, les ailes du gardien-libéro se sont un peu trop approchées du soleil londonien.

Eze literally put it on a plate for Martinelli 😂🔥 pic.twitter.com/MZXcnKx2PC — Sam🕊️ (@ABSam2000) November 26, 2025

Le style qui rend fou

Ce même style qui a fait de Neuer le meilleur gardien d’une génération, voire de l’histoire, commence peut-être à montrer ses failles. Son jeu loin de la ligne avait déjà connu ses moments de poésie noire, comme cette sortie folle face à l’Inter en 2011. Mercredi encore, Neuer a tenté d’expliquer : « Quand on est mené, il faut prendre plus de risques… J’ai essayé d’anticiper, mais je n’étais pas bien placé. »

On this day, 13 years ago, Dejan Stanković did this absolute madness against Manuel Neuer. 🇮🇹🔥pic.twitter.com/L5jBKHWCKI — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 5, 2024

Sauf qu’au Bayern, tout le monde ne voit pas les risques du même œil. Avant la rencontre, Max Eberl réclamait son retour en sélection : « Oui, il doit aller au Mondial 2026. C’est le meilleur gardien d’Allemagne. » Ballack, lui, est moins chaud : « S’il prend tous les risques et que ça se passe mal, le risque est trop grand. » Mais dans tous les cas, le portier du Bayern reste, de loin, l’option la moins risquée pour Julian Nagelsmann pour espérer faire quelque chose lors de la prochaine Coupe du monde.

À 39 ans, Neuer continue de jouer comme s’il avait encore vingt mètres d’avance sur tout le monde. Mais ce football-là, même les super-héros doivent parfois accepter qu’il leur coûte une cape.

Pour Joshua Kimmich, le PSG était un adversaire plus compliqué qu’Arsenal