Lennart Karl fait la cour au Real Madrid

Un bel appel de phare.

Les melons sont mûrs de plus en plus tôt ces temps-ci. Le révélation allemande du Bayern Munich, Lennart Karl n’a pas caché ses ambitions lors d’une visite dans un club de supporters ce dimanche. « Le Bayern est un très, très grand club. C’est un rêve de jouer ici. Mais un jour, je veux absolument signer au Real Madrid. C’est mon club de rêve, mais gardons ça pour nous (rire) », a confié le jeune milieu offensif de 17 ans, interrogé par AS.

Objectif Mondial 2026

Sous les ordres de Vincent Kompany, le Bavarois s’est imposé comme l’une des belles surprises du club en 2025 : des minutes en Ligue des champions, des prestations propres, six pions, une confiance qui grimpe, même si ce genre de phrase pourrait faire tiquer plus d’un dirigeant à Säbener Straße.

Il a cependant rapidement tempéré : « Bien sûr, le Bayern est très spécial et je m’amuse beaucoup au club». Histoire de ne rien se refuser, le milieu a aussi reconnu déjà (et surtout) viser la Coupe du monde 2026. « J’aimerais beaucoup y aller. Je dois continuer à bien jouer et on verra. Disputer un Mondial à 17 ans serait quelque chose de très spécial ».

En attendant de porter le maillot des Merengue.

