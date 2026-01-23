S’abonner au mag
Des incidents entre supporters gâchent la soirée à l’Allianz Riviera

SW
La soirée était presque parfaite. Si on met de côté le triste bilan européen des Aiglons, la rencontre qui a vu l’OGC Nice s’imposer en Ligue Europa contre les Néerlandais de Go Ahead Eagles (3-1) aurait pu être une belle fête de consolation. C’était compter sans les élans de violence de certains supporters azuréens.

Après l’ouverture du score de Charles Vanhoutte à la 10e minute, une centaine de supporters niçois de la tribune Populaire Sud a tenté de lancer un mouvement de foule vers la tribune des visiteurs. Pour autant, le déroulement du match n’a pas été perturbé, même si de nombreuses tensions avec les stadiers ont été observées, selon les informations d’Ouest-France.

Les ultras niçois étaient de retour au stade

L’AFP rapporte qu’après avoir franchi le cordon de sécurité, plusieurs dizaines d’individus ont tenté d’atteindre les 1 745 supporters néerlandais au niveau de la tribune visiteurs, sans y parvenir en raison de l’intervention des forces de l’ordre.

La situation s’est ensuite apaisée, mais L’Équipe informe que la présence de mouvements suspects de plusieurs dizaines de supporters a été signalée dans le stade.

Il s’agissait du premier match à domicile de l’OGC Nice depuis le retour des ultras de la Populaire Sud, absents à la suite des incidents du 30 novembre au centre d’entraînement, au cours desquels des joueurs avaient été pris à partie après une défaite à Lorient.

Nice gagne enfin en Coupe d’Europe !

