Ligue Europa : Lyon meilleur élève, Nice pas le pire

Les enseignements de la soirée, en Ligue Europa ? Lyon est toujours premier, et Nice a gagné. Tel est le bilan un peu chauvin de la septième journée de la phase de poule, qui a donc vu l’OL s’imposer contre les Young Boys Berne sur la plus courte des marges et les Aiglons laisser la dernière place du classement au Maccabi Tel-Aviv (à égalité avec Malmö et Utrecht) grâce à sa victoire devant Go Ahead Eagles.

🦁 L'OL est toujours leader de Ligue Europa avant la dernière journée de saison régulière ⬇️ Le LOSC est toujours dans le Top 24 mais devra confirmer face à Fribourg la semaine prochaine 👀#UEL pic.twitter.com/tKRPC27X7y — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 22, 2026

En tête, les Rhodaniens comptent cependant le même nombre de points qu’Aston Villa (qui est allé vaincre Fenerbahçe sur sa pelouse, grâce à Jadon Sancho) et trois de plus que la Roma (sixième, après son succès devant Stuttgart). Et Lille, dans tout ça ? Battu sur le terrain du Celta Vigo, le Losc traîne au 21e rang et ne dispose que de deux petites unités d’avance sur la zone d’élimination. À un match près, ce serait bête de se faire sortir…

Lyon reste premier de Ligue Europa