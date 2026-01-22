Battle de doublés en Ligue Europa

Que de doublé, en ce jeudi soir de Ligue Europa ! À l’occasion de la septième journée de phase de ligue, certains joueurs ont su se mettre en évidence chacun à leur façon. Niccolò Pisilli, d’abord : le jeune homme de 21 ans a fait gagner la Roma contre Stuttgart avec un but lors de chaque mi-temps, en faisant preuve d’une sérénité impressionnante devant les cages. Dion Drena Beljo, ensuite : portant le Dinamo Zagreb, le renard a fait parler son instinct de tueur pour détruire le FCSB. De son côté, Kerim Alajbegovic n’a mis que huit minutes pour plier la rencontre opposant son Salzbourg à Bâle.

Diomandé s’est inspiré de Nice

La pépite a tout simplement éteint le suspense en un quart d’heure à seulement 18 ans avec, en prime, une merveille de praline sur sa seconde réalisation. Plus malheureux, Nottingham Forest a vécu 60 secondes en enfer : alors que Morgan Gibbs-White venait de louper un penalty, Ryan Yates a inscrit le seul but de la partie… contre son camp. Enfin, les Glasgow Rangers ont imité Nice en signant leur premier succès dans la compétition grâce à un missile de Mohammed Diomandé (son premier pion avec le club écossais).

The only appropriate reaction to scoring in Europe 😅#UEL | @RangersFC pic.twitter.com/m9xz1jXYAE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 22, 2026

Dinamo Zagreb 4-1 FCSB

Buts : Bakrar (7e), Beljo (11e et 71e) et Kulenovic (90e+3) pour le Dinamo Zagreb // Birligea (42e) pour le FCSB

Salzbourg 3-1 Bâle

Buts : Alajbegovic (4e et 12e) et Krätzig (35e) pour Salzbourg // Agbonifo (56e) pour Bâle

Roma 2-0 Stuttgart

Buts : Pisilli (40e et 90e+3)

Niccolò Pisilli the hero in Rome ⚽️⚽️#UEL pic.twitter.com/KvARjcpcuA — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 22, 2026

Glasgow Rangers 1-0 Ludogorets

But : Diomandé (33e)

Braga 1-0 Nottingham Forest

But : Yates CSC (54e)

⏱️ 52:45 - Morgan Gibbs-White’s penalty is saved by Lukas Hornicek ⏱️ 53:38 - Ryan Yates turns into his own net A nightmare minute for Nottingham Forest sees Sporting Braga take a 1-0 lead in the Europa League. pic.twitter.com/npAvZfLwMt — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 22, 2026

