S’abonner au mag
  • C3
  • J7
  • Résumé

Battle de doublés en Ligue Europa

FC
Battle de doublés en Ligue Europa

Que de doublé, en ce jeudi soir de Ligue Europa ! À l’occasion de la septième journée de phase de ligue, certains joueurs ont su se mettre en évidence chacun à leur façon. Niccolò Pisilli, d’abord : le jeune homme de 21 ans a fait gagner la Roma contre Stuttgart avec un but lors de chaque mi-temps, en faisant preuve d’une sérénité impressionnante devant les cages. Dion Drena Beljo, ensuite : portant le Dinamo Zagreb, le renard a fait parler son instinct de tueur pour détruire le FCSB. De son côté, Kerim Alajbegovic n’a mis que huit minutes pour plier la rencontre opposant son Salzbourg à Bâle.

Diomandé s’est inspiré de Nice

La pépite a tout simplement éteint le suspense en un quart d’heure à seulement 18 ans avec, en prime, une merveille de praline sur sa seconde réalisation. Plus malheureux, Nottingham Forest a vécu 60 secondes en enfer : alors que Morgan Gibbs-White venait de louper un penalty, Ryan Yates a inscrit le seul but de la partie… contre son camp. Enfin, les Glasgow Rangers ont imité Nice en signant leur premier succès dans la compétition grâce à un missile de Mohammed Diomandé (son premier pion avec le club écossais).

  Dinamo Zagreb 4-1 FCSB

Buts : Bakrar (7e), Beljo (11e et 71e) et Kulenovic (90e+3) pour le Dinamo Zagreb // Birligea (42e) pour le FCSB

  Salzbourg 3-1 Bâle

Buts : Alajbegovic (4e et 12e) et Krätzig (35e) pour Salzbourg // Agbonifo (56e) pour Bâle

  Roma 2-0 Stuttgart

Buts : Pisilli (40e et 90e+3)

  Glasgow Rangers 1-0 Ludogorets

But : Diomandé (33e)

  Braga 1-0 Nottingham Forest

But : Yates CSC (54e)

Cinq mois après son arrivée, Leon Bailey met fin à son passage à la Roma

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!