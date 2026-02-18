- C1
Gianluca Prestianni sort du silence après les accusations de propos racistes envers Vinícius
Contre-attaque ! Quelques heures après le coup de sifflet final du match aller des barrages entre Benfica et le Real Madrid, Gianluca Prestianni a vigoureusement rejeté les accusations de racisme formulées par Vinícius Junior. Dans sa story Instagram, l’Argentin a écrit : « À aucun moment je n’ai insulté Vinícius Junior de manière raciste. » Son explication de l’incident ? Le Brésilien l’aurait « malheureusement mal compris ».
Prestianni clame son innocence
Le joueur de 20 ans a conclu sa déclaration en ajoutant : « Je n’ai jamais été raciste envers qui que ce soit dans ma vie et je regrette les menaces que j’ai reçues de la part de joueurs du Real Madrid. »
Dans toute incertitude, une chose est sûre : cette polémique va encore faire parler…Que risque Gianluca Prestianni si ses propos envers Vinicius s'avéraient racistes ?
