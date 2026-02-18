Franck Haise s’installe sur le banc de Rennes

Les chaises musicales de la Ligue 1. Le Stade rennais n’a plus Habib Beye, tout proche de l’OM après avoir été mis à la porte, mais il peut désormais compter sur Franck Haise, dont l’arrivée a (enfin) été officialisée ce mercredi matin.

Enfin parce que le nom du technicien était associé au club breton depuis un certain temps, avant même cet hiver. Olivier Cloarec et Florian Maurice y avaient pensé à l’époque en cas de départ de Bruno Genesio, avant que la nomination d’Arnaud Pouille comme président exécutif en octobre 2024 ne continue d’entretenir ces murmures.

Haise avait déjà passé six années au Stade rennais

Moins de deux mois après son départ de Nice dans une situation également chaotique (décidément, nos clubs français…), Haise s’est donc engagé jusqu’en 2027 avec un club auquel il est resté attaché, après y avoir été éducateur chez les équipes de jeunes entre 2006 et 2012. Il n’avait jamais caché en privé son envie d’y revenir un jour dans le costume d’entraîneur principal. Il sera présenté à la presse dès ce mercredi après-midi, après avoir dirigé son premier entraînement à la Piverdière.

De nouveaux chapitres à écrire pour entretenir un lien indéfectible. Retour aux sources, en 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 𝒆𝒕 𝑵𝒐𝒊𝒓 🎞️#DegemerMatFranck pic.twitter.com/VZOphSlnZr — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 18, 2026

« Lorsque j’ai reçu mes équipements ce matin, ça m’a replongé 20 ans en arrière, lorsque Patrick Rampillon m’a fait venir. C’est une joie de retrouver le Stade rennais, pose Haise sur le site officiel du SRFC. Depuis mon départ en 2012, le club a très bien évolué. La famille Pinault est le propriétaire le plus ancien en Ligue 1, depuis bientôt 30 ans, ça montre un attachement certain et une identité forte. On sent que le projet est solide. »

Il débarque en Bretagne avec ses deux adjoints, Lilian Nalis et Johann Ramaré, né à Rennes, avec pour mission de remplir l’objectif fixé par les dirigeants rennais en début de saison : retrouver la Coupe d’Europe. Après sa victoire contre le PSG et l’intérim réussi de Sébastien Tambouret, le Stade rennais est dans les clous, 6e au classement et à égalité de points avec le LOSC à douze journées de la fin.

Première étape : l’Abbé-Deschamps, dimanche après-midi.

