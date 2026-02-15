Rennes vole au secours de Brice Samba

Sacré semaine pour Brice Samba. Mis à l’écart à Lens la semaine passée, le gardien rennais a brillé vendredi soir dans la victoire des siens face au PSG. De quoi retrouver le sourire quelques instants, avant de voir la chaîne L’Équipe l’accuser de sorties régulières (dans lesquelles serait également impliqué le président du club Arnaud Puille), ayant conduit à cette mise sur le banc de la part d’Habib Beye. Des accusations démenties ce dimanche par son club via un communiqué.

Réaction du SRFC suite aux accusations graves prononcées sur la chaîne L’Équipe ⤵️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 15, 2026

« Le Stade Rennais F.C. tient à exprimer sa profonde stupéfaction suite aux propos mensongers et scandaleux tenus à l’encontre de son gardien de but et de son Président sur la chaîne L’Équipe, a écrit le club breton. Face à ces informations totalement erronées formulées sans qu’aucune prise de contact préalable n’ait été établie avec le club pour en vérifier l’authenticité, le SRFC va saisir et mandater ses avocats afin de préserver et défendre au mieux ses intérêts et ceux des personnes mises en cause. »

Ou comment se (re)mettre le feu après avoir redressé la barre sur le terrain.

