JO d'hiver : Lucas Defayet boosté par Rennes en skeleton

Ce n’est pas vraiment grâce au Stade rennais, mais un peu quand même. Présent aux Jeux olympiques d’hiver, Lucas Defayet a pris la 19e place et a réalisé le meilleur temps de la quatrième manche en skeleton ce vendredi juste après la victoire des Bretons contre le Paris Saint-Germain lors de la 22e journée de Ligue 1. Et selon le Français, ce succès l’a complètement boosté.

𝗟𝗲𝘀 𝗲́𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀. Poussé par la victoire, Rouge et Noir à Milan Cortina, merci Lucas ✊🛷pic.twitter.com/oCAJZGvFrR — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 13, 2026

« Avant de commencer la quatrième manche, j’ai eu une très bonne nouvelle : j’ai vu le résultat du match, et donc que Rennes avait gagné 3-1 contre Paris. J’étais super heureux et j’ai battu mon record de poussée également, c’est la soirée parfaite pour moi ! », a ainsi indiqué l’athlète. Qui aurait visiblement pu être gardien de but professionnel, dans une autre vie…

