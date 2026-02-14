S’abonner au mag
  • Jeux olympiques d'hiver 2026

JO d'hiver : Lucas Defayet boosté par Rennes en skeleton

JO d'hiver : Lucas Defayet boosté par Rennes en skeleton

Ce n’est pas vraiment grâce au Stade rennais, mais un peu quand même. Présent aux Jeux olympiques d’hiver, Lucas Defayet a pris la 19e place et a réalisé le meilleur temps de la quatrième manche en skeleton ce vendredi juste après la victoire des Bretons contre le Paris Saint-Germain lors de la 22e journée de Ligue 1. Et selon le Français, ce succès l’a complètement boosté.

« Avant de commencer la quatrième manche, j’ai eu une très bonne nouvelle : j’ai vu le résultat du match, et donc que Rennes avait gagné 3-1 contre Paris. J’étais super heureux et j’ai battu mon record de poussée également, c’est la soirée parfaite pour moi ! », a ainsi indiqué l’athlète. Qui aurait visiblement pu être gardien de but professionnel, dans une autre vie…

Revivez Rennes-PSG (3-1)
  • Ligue 1
  • J22
  • Rennes-PSG
  • Enquête
Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

