Tottenham a (déjà) son nouvel entraîneur

Encore un qui risque de se faire virer dans quelques mois, voire quelques semaines. Pour succéder à Thomas Frank, licencié de son poste d’entraîneur au bout d’une demi-saison, Tottenham a choisi Igor Tudor. Les rumeurs disaient donc vrai, le Croate s’engageant jusqu’à cet été.

We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit. 🔗 https://t.co/IqK72rpNSg pic.twitter.com/31rCpoVQTj — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2026

Ses premiers mots pour les supporters ? « Je comprends la responsabilité qui m’a été confiée, et mon objectif est clair : apporter plus de régularité à nos performances, et aborder chaque match avec conviction », a écrit le technicien, sur le site des Spurs. Une option qui s’envole pour l’Olympique de Marseille…

