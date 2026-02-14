S’abonner au mag
Tottenham a (déjà) son nouvel entraîneur

Tottenham a (déjà) son nouvel entraîneur

Encore un qui risque de se faire virer dans quelques mois, voire quelques semaines. Pour succéder à Thomas Frank, licencié de son poste d’entraîneur au bout d’une demi-saison, Tottenham a choisi Igor Tudor. Les rumeurs disaient donc vrai, le Croate s’engageant jusqu’à cet été.

Ses premiers mots pour les supporters ? « Je comprends la responsabilité qui m’a été confiée, et mon objectif est clair : apporter plus de régularité à nos performances, et aborder chaque match avec conviction », a écrit le technicien, sur le site des Spurs. Une option qui s’envole pour l’Olympique de Marseille

