Une nouvelle sélectionneuse inattendue pour Haïti

Attention, elle débarque à… Haïti ! Ancienne patronne des sélections féminines du Brésil, des États-Unis ou encore de la Suisse, Pia Mariane Sundhage est la nouvelle sélectionneuse des Grenadières. Une information officialisée ce vendredi, et pas vraiment attendue.

Federasyon Foutbòl Ayiti a fyè pou anonse nominasyon Pia Sundhage kòm nouvo antrenè Seleksyon Nasyonal Senyò Medam yo. Yon nouvo chapit pare pou l ekri nan listwa foutbòl fanm Ayiti a. Yon lòt vizyon. Yon lòt enèji. Byenvini Lakay ou Pia, nou swete w anpil siksè ! pic.twitter.com/Pf1SNRVjcb — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) February 13, 2026

Ancienne joueuse professionnelle de la Lazio et de Hammarby, la Suédoise a été finaliste du prix d’entraîneuse féminine de l’année remis par la FIFA en 2011 (troisième en 2010, ainsi qu’en 2013)… avant de le remporter, en 2012. La coach a également gagné les Jeux olympiques à deux reprises, en 2008 et en 2012. Bref, une valeur sûre.

