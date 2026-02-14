S’abonner au mag
  • International
  • Haïti

Une nouvelle sélectionneuse inattendue pour Haïti

FC
Une nouvelle sélectionneuse inattendue pour Haïti

Attention, elle débarque à… Haïti ! Ancienne patronne des sélections féminines du Brésil, des États-Unis ou encore de la Suisse, Pia Mariane Sundhage est la nouvelle sélectionneuse des Grenadières. Une information officialisée ce vendredi, et pas vraiment attendue.

Ancienne joueuse professionnelle de la Lazio et de Hammarby, la Suédoise a été finaliste du prix d’entraîneuse féminine de l’année remis par la FIFA en 2011 (troisième en 2010, ainsi qu’en 2013)… avant de le remporter, en 2012. La coach a également gagné les Jeux olympiques à deux reprises, en 2008 et en 2012. Bref, une valeur sûre.

Pronostic Haïti Danemark : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Rennes-PSG (3-1)
Revivez Rennes-PSG (3-1)

Revivez Rennes-PSG (3-1)

Revivez Rennes-PSG (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!