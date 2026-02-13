S’abonner au mag
Robin van Persie est fan de Raheem Sterling

Robin van Persie est fan de Raheem Sterling

Voilà Sterling livré et le Feyenoord enchanté ! Alors qu’il vient de poser ses valises à Rotterdam, Raheem Sterling éveille déjà beaucoup d’engouement au sein de son nouveau club.

Dans un entretien accordé à De Telegraaf, l’entraîneur du Feyenoord Robin van Persie s’est exprimé au sujet des effets de cette arrivée. « Je vois bien que tout le monde est très enthousiaste, dépeint-il. Ils sont tous ravis. Ils réalisent tous qu’il s’agit de l’un des plus gros transferts de l’histoire des Pays-Bas, ça se sent dans le groupe.  »

Vrai reconnaît (presque) vrai

L’ex-international néerlandais encense sa nouvelle recrue. « Raheem est un joueur exceptionnel, doté d’un caractère remarquable, explique l’ancien attaquant de Manchester United. Il a choisi de se consacrer pleinement au terrain et espère retrouver le plaisir de jouer ici. Nous allons l’aider à y parvenir. Il a déjà tout prouvé au cours de sa carrière. Ce qu’il recherche, c’est une confiance renouvelée, de la chaleur humaine et de l’affection. » Tout doux, alors.

Mais avant de passer aux câlins, Robin van Persie a tenu à clarifier l’avenir de son nouveau petit protégé. « C’est nous qui décidons, explique-t-il. On espère qu’il prendra tellement de plaisir qu’il choisira de rester. Il faut en profiter au maximum. Le plus étrange, c’est qu’on ne se connaissait pas personnellement, même si on a joué l’un contre l’autre au début de sa carrière. Cinq fois, même ? Et j’en ai gagné trois sur cinq ? Je n’en sais rien. Enfin, ne lui dites surtout pas… »

Règle numéro 1 : ne pas blesser Raheem, qui a déjà passé pas mal de temps à l’infirmerie.

Raheem Sterling trouve un point de chute aux Pays-Bas

