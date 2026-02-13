Un joueur d'Angers raconte qu'il est HPI

Un HPI dans une équipe de zèbres, logique. Débarqué à Angers l’été dernier en provenance de Saint-Étienne, Louis Mouton est l’une des satisfactions de la bonne saison du SCO. Et si Angers est à deux points des places européennes, le joueur de 23 ans a une explication : sa fraîcheur mentale et la douceur angevine. « La ville m’a aidé parce que je vais au restaurant régulièrement, je vais me promener au parc, a expliqué le joueur de 23 ans en conférence de presse, joliment restituée par Ouest-France. Je prends beaucoup de plaisir en terre angevine, sur le terrain, en dehors. Angers m’a beaucoup aidé. »

« J’ai toujours été en décalage avec ma génération »

Le milieu, souvent positionné en numéro 10 par Alexandre Dujeux, a longuement disserté sur l’importance de la psychologie dans le foot. « On ne s’en rend pas compte, mais inconsciemment, on a pas mal de petites tensions, que ce soit sur le terrain, en dehors, les sollicitations, avant, après les matchs, les supporters, etc, explique-t-il. Il faut gérer le tout. Et je pense que le football a encore beaucoup de progrès à faire sur ça. »

3 points dans la poche pour @AngersSCO grâce à Louis Mouton ✍️⚽️ pic.twitter.com/rsvQAZNjAB — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) February 5, 2026

À 23 ans, l’ancien palois explique également qu’il est HPI (haut potentiel intellectuel) : « j’ai toujours été un peu différent. J’ai sauté une classe très jeune. J’ai fait des tests, j’étais haut potentiel. J’ai toujours été en décalage avec ma génération. Mes parents m’ont beaucoup soutenu là-dessus, sur le fait de prendre sur soi, de parler, de s’exprimer, ils m’ont beaucoup appris à gérer moi, Louis, en tant que personne, différent des autres. Il y a plein de petits sujets qui ne me vont pas. »

« Et plus que l’air marin la douceur angevine ». Joachim Du Bellay et Louis Mouton, même combat.