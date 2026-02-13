Mikel Arteta conscient que le prêt d’Ethan Nwaneri à l’OM prend une autre tournure

La mauvaise surprise. Si Ethan Nwaneri a rejoint l’OM en prêt cet hiver, c’était sans se douter de la crise qui couvait. L’Anglais n’a pourtant pas tardé à enchanter sa nouvelle équipe, auteur d’un but face au RC Lens lors de la victoire de l’OM face aux anciens leaders de Ligue 1 (3-1). Mais ça, c’était avant la déroute face à Bruges (3-0), et surtout avant la claque reçue par le PSG (5-0), qui ont conduit Roberto De Zerbi et le club phocéen à se séparer. Un évènement qui n’a pas dû laisser insensible la pépite d’Arsenal.

Nwaneri attiré par le De Zerbi ball, mais pas seulement

En conférence de presse ce vendredi, Mikel Arteta s’est exprimé à propos du choix de prêter Ethan Nwaneri. « Finalement, nous devons prendre les décisions qui s’imposent à un moment donné en tenant compte du contexte et en prenant la meilleure décision pour le club, commente le coach des Gunners. Pour Ethan, il était certain qu’il devait partir pour découvrir un environnement différent et se préparer à revenir chez nous. »

L’Espagnol poursuit concernant l’influence du départ de Roberto De Zerbi sur son jeune joueur. « Encore une fois, c’est une décision, et cela fait partie du jeu lorsqu’on est prêté, commente-t-il. Il faut donc travailler avec différents entraîneurs et cela peut arriver à tout moment. […] Oui, l’une des raisons étaient certainement Roberto, mais c’était aussi Marseille et ce que Marseille, en tant que club et environnement, apporte à Ethan. Et je pense que cela restera très positif. »

À Habib Beye de jouer, donc.

