L'OM recrute un grand espoir anglais

Une recrue peut en cacher une autre. C’est officiel : Ethan Nwaneri est Marseillais, au moins jusqu’à la fin de la saison. Arsenal a prêté son joyau de 18 ans à l’OM pour lui offrir du temps de jeu et un bain bouillant version Ligue 1.

Milieu offensif ultra précoce, Nwaneri reste ce gamin entré dans l’histoire en devenant, à 15 ans et 181 jours, le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League. Cette saison, il a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, et débarque à Marseille avec l’étiquette de crack à polir.

Ethan Nwaneri has joined Ligue 1 side Marseille on loan for the remainder of the season. Best of luck, Ethan ❤️ — Arsenal (@Arsenal) January 23, 2026

Un gosse de Hale End dans la marmite du Vélodrome

Formé à Hale End depuis l’âge de 8 ans, Nwaneri a réellement explosé la saison dernière avec 37 apparitions, dont 26 en Premier League et 7 en Ligue des champions. Premier but chez les pros en Carabao Cup, premier pion en championnat ensuite, international anglais U21… le CV est déjà bien rempli pour un joueur qui n’a même pas encore 19 ans. À l’OM, il vient chercher ce qu’Arsenal ne peut pas toujours lui garantir : des minutes, des responsabilités, et un public qui ne pardonne rien.

Malheureusement, il quitte la meilleure équipe du monde.

