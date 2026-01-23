S’abonner au mag

ACTU MERCATO

L'OM recrute un grand espoir anglais

MH
L'OM recrute un grand espoir anglais

Une recrue peut en cacher une autre. C’est officiel : Ethan Nwaneri est Marseillais, au moins jusqu’à la fin de la saison. Arsenal a prêté son joyau de 18 ans à l’OM pour lui offrir du temps de jeu et un bain bouillant version Ligue 1.

Milieu offensif ultra précoce, Nwaneri reste ce gamin entré dans l’histoire en devenant, à 15 ans et 181 jours, le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League. Cette saison, il a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, et débarque à Marseille avec l’étiquette de crack à polir.

Un gosse de Hale End dans la marmite du Vélodrome

Formé à Hale End depuis l’âge de 8 ans, Nwaneri a réellement explosé la saison dernière avec 37 apparitions, dont 26 en Premier League et 7 en Ligue des champions. Premier but chez les pros en Carabao Cup, premier pion en championnat ensuite, international anglais U21… le CV est déjà bien rempli pour un joueur qui n’a même pas encore 19 ans. À l’OM, il vient chercher ce qu’Arsenal ne peut pas toujours lui garantir : des minutes, des responsabilités, et un public qui ne pardonne rien.

Malheureusement, il quitte la meilleure équipe du monde.

L’OM pourrait se faire prêter un jeune talent d’Arsenal

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!