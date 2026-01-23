S’abonner au mag
Pour Pep Guardiola, la meilleure équipe du monde est en Premier League (ce n'est pas City)

Battu par United, humilié à Bodø, Manchester City tangue. Pendant que les Citizens cherchent encore leur première victoire en 2026 en Premier League, Arsenal a pris le large avec sept points d’avance et un parcours parfait en Ligue des champions.

Suffisant pour que Pep Guardiola lâche son habituel « ils sont plus fort que nous » en conférence de presse : « Absolument, la meilleure équipe du monde en ce moment. Regardez la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup… c’est la meilleure équipe actuellement. » Un hommage XXL pour des Gunners qui semblent avoir pris le pouvoir, pendant que City court derrière.

Pep ne panique pas (encore)

Pas question pour autant de parler de fin de cycle. Guardiola s’est montré fidèle à lui-même, droit dans ses bottes : « J’ai une équipe extraordinaire, un groupe extraordinaire. Nous sommes ensemble. Je n’ai aucun doute là-dessus. » Reste que les blessures de Rúben Dias et Joško Gvardiol ont fait mal, et que City compte sur l’arrivée de Marc Guéhi pour colmater les brèches. « Son expérience est exceptionnelle », a insisté Pep, qui espère vite recoller à Arsenal.

Parce que chasser “la meilleure équipe du monde”, c’est bien. Encore faut-il arrêter de perdre des points en route.

