Pour Pep Guardiola, la meilleure équipe du monde est en Premier League (ce n'est pas City)

Battu par United, humilié à Bodø, Manchester City tangue. Pendant que les Citizens cherchent encore leur première victoire en 2026 en Premier League, Arsenal a pris le large avec sept points d’avance et un parcours parfait en Ligue des champions.

Suffisant pour que Pep Guardiola lâche son habituel « ils sont plus fort que nous » en conférence de presse : « Absolument, la meilleure équipe du monde en ce moment. Regardez la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup… c’est la meilleure équipe actuellement. » Un hommage XXL pour des Gunners qui semblent avoir pris le pouvoir, pendant que City court derrière.

🚨 Pep Guardiola: “Arsenal are the best team in the WORLD right now”. 🏅 “We will try to have a chance to catch them”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/ITnlg9ZqKQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026

Pep ne panique pas (encore)

Pas question pour autant de parler de fin de cycle. Guardiola s’est montré fidèle à lui-même, droit dans ses bottes : « J’ai une équipe extraordinaire, un groupe extraordinaire. Nous sommes ensemble. Je n’ai aucun doute là-dessus. » Reste que les blessures de Rúben Dias et Joško Gvardiol ont fait mal, et que City compte sur l’arrivée de Marc Guéhi pour colmater les brèches. « Son expérience est exceptionnelle », a insisté Pep, qui espère vite recoller à Arsenal.

Parce que chasser “la meilleure équipe du monde”, c’est bien. Encore faut-il arrêter de perdre des points en route.

