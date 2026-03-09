S’abonner au mag
  • International
  • Iran

Les joueuses iraniennes n’ayant pas chanté l’hymne ont obtenu l’asile en Australie

EL
Réactions
Les joueuses iraniennes n’ayant pas chanté l’hymne ont obtenu l’asile en Australie

Un geste qui vaut mille mots. Il y a une semaine, les joueuses de l’équipe nationale féminine d’Iran ont refusé de chanter leur hymne, en plein contexte de guerre au Moyen-Orient, avant le coup d’envoi de leur entrée en lice en Coupe d’Asie, en Australie. Leur silence pourrait avoir de terribles persécutions puisqu’elles ont été considérées « traîtresses en temps de guerre » par la télévision d’État.

Cinq joueuses hébergées

Après trois défaites en autant de matchs dans cette compétition, les Iraniennes devraient rentrer chez elles, mais la situation est évidemment trop brûlante pour cela. Tony Burke, ministre de l’Intérieur australien, a ainsi annoncé que son pays leur offrait l’asile. « Elles peuvent rester en Australie, elles sont en sécurité ici et il faut qu’elles se sentent comme chez elles », a-t-il indiqué.

Les cinq joueuses en question sont Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramezani Zadeh et Mona Hamoudi, d’après Reza Pahlavi, fils du dernier chah d’Iran. « Elles risquent de graves conséquences si elles retournent en Iran. J’appelle le gouvernement australien à assurer leur sécurité et à leur apporter tout le soutien nécessaire », avait-il clamé sur les réseaux sociaux.

Donald Trump se contrefout de savoir si l’Iran participera à la Coupe du monde 2026

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.