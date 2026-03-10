Roman Abramovitch fait le forcing pour récupérer l’argent de la vente de Chelsea

Un coup de blues, Roman ? S’il a bien vendu Chelsea en 2022 pour la modique somme de 2,35 milliards de livres sterling (2,9 milliards d’euros), Roman Abramovitch réclame toujours son blé selon le Times. Le gouvernement britannique a en effet gelé l’argent de l’oligarque en raison de l’invasion des troupes russes en Ukraine le 24 février 2022.

Pour récupérer son fric, l’ancien proprio du club londonien (2003-2022) a pondu sa meilleure lettre via ses avocats. Le quotidien anglophone rapporte qu’Abramovitch revendique pleinement l’argent confisqué et qu’il conteste toujours ce désagrément. Et comme le bonhomme est prêt à tout pour mettre la main sur son butin, il précise aussi vouloir utiliser cet argent pour aider les victimes de la guerre en Ukraine.

Un peu de chantage pour couronner le tout

Le Russe ne goûte guère non plus à l’enquête menée par les autorités de l’île de Jersey à son sujet, ni au gel de ses fonds sur ce territoire dépendant de la Couronne britannique. Dans la missive rédigée par ses avocats, on peut ainsi lire : « Monsieur Abramovitch réfute catégoriquement les allégations et conteste l’enquête, qu’il juge motivée par des considérations politiques illégitimes. Il a par ailleurs engagé une procédure judiciaire contre le gouvernement de Jersey pour détournement de fonds et abus de pouvoir. » 5,3 milliards de livres sterling (6,12 milliards d’euros) dans les limbes de la Manche.

Ah, et grande classe du monsieur : la fondation caritative qu’il voudrait mettre en place pour l’Ukraine ne pourrait être financée que s’il touche enfin son du et que les autorités lui lâchent la grappe. Autre désaccord : le gouvernement britannique voudrait que cette somme ne serve qu’à l’Ukraine tandis que le businessman préfèrerait tendre aussi la main aux victimes situées en Russie.

L’hôpital qui se fout de la charité.

Près de 2 000 fans de Chelsea attendus à Paris