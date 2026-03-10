S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Luis Díaz est totalement fan de Harry Kane

Un homme en pleine bourre. Le Bayern peut compter sur Harry Kane, c’est vrai, mais aussi sur Luis Díaz. L’ailier colombien facture 20 buts et 16 passes décisives en 35 apparitions cette saison et forme le trio offensif le plus décisif en Europe avec Michael Olise et le buteur anglais.

Le prince Harry a en tout cas séduit l’ancien de Liverpool. « J’admire absolument tout chez Harry Kane, je ne pense pas qu’il existe actuellement un autre attaquant de sa trempe, assure l’attaquant de 29 ans dans un entretien donné au site de l’UEFA. Il marque des buts, il délivre des passes décisives, il court, il entre sur le terrain et vous envoie une passe de 30 mètres. »

Luis Díaz dit avoir « beaucoup appris de Kane mentalement et (il) l’admire pour cela ». Le numéro 9 apporte « un sentiment d’assurance » à ses coéquipiers grâce à ses courses et son éthique de travail, selon son compère d’attaque.

Traduction : il n’a pas intérêt à être forfait pour le huitième de finale contre l’Atalanta, après sa petite alerte au mollet.

