Vanderson et Caio Henrique absents plusieurs semaines

Ça va danser la samba sans eux. L’AS Monaco a laissé des plumes en prenant les trois points face au PSG vendredi dernier (1-3). Comme rapporté par l’AFP, Vanderson et Caio Henrique sont bien blessés aux ischio-jambiers. Les deux défenseurs de la Seleção devraient être absents plusieurs semaines.

Les examens médicaux n’ont rien révélé de bon pour le premier, sorti dès la quinzième minute : une lésion sur le flanc gauche nécessite « une intervention chirurgicale » selon les informations communiquées par le club de la Principauté. Il devrait se faire opérer en Finlande pour arranger ses muscles qui lui ont déjà fait défaut à plusieurs reprises. Loin d’être un voyage de plaisance, l’objectif sera de rafistoler le tout pour que l’arrière droit soit prêt pour la Coupe du monde.

Moins grave pour Caio Henrique

Tout aussi important dans l’effectif monégasque, Caio Henrique s’apprête à passer plusieurs semaines au FC Infirmerie. Bien que la blessure du latéral gauche soit moins grave, le presque trentenaire manquera lui aussi le match amical France-Brésil prévu le 26 mars à Foxborough, dans le Massachusetts.

Un petit peu de chance et Neymar sera quant à lui de la partie.

