L’excitant programme de la France en mars

Direction les États-Unis !

L’équipe de France connaît son programme de mars 2026, et il promet : les Bleus ont prévu deux matchs amicaux en préparation de la Coupe du monde, le premier contre le Brésil de Carlo Ancelotti le 26 et le second face à la Colombie trois jours plus tard.

De quoi tenter des choses et surtout se tester, en pensant aux futurs adversaires qui attendent le groupe de Didier Deschamps au sein d’un groupe I au niveau plutôt élevé en apparence par rapport aux autres (Norvège, Sénégal et un barragiste notamment).

France-Brésil, miam !

Sondage : la France terminera-t-elle première de son groupe à la Coupe du monde 2026 ?