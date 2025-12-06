S’abonner au mag
L’excitant programme de la France en mars

L'excitant programme de la France en mars

Direction les États-Unis !

L’équipe de France connaît son programme de mars 2026, et il promet : les Bleus ont prévu deux matchs amicaux en préparation de la Coupe du monde, le premier contre le Brésil de Carlo Ancelotti le 26 et le second face à la Colombie trois jours plus tard.

De quoi tenter des choses et surtout se tester, en pensant aux futurs adversaires qui attendent le groupe de Didier Deschamps au sein d’un groupe I au niveau plutôt élevé en apparence par rapport aux autres (Norvège, Sénégal et un barragiste notamment).

France-Brésil, miam !

Sondage : la France terminera-t-elle première de son groupe à la Coupe du monde 2026 ?

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

C'est une putain de bonne question !

La France finira-t-elle en tête de sa poule au Mondial ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
114
13
10
