Grenoble enfonce Nancy, Le Mans se replace, Bastia-Red Star interrompu

AL
Le calice jusqu’à la lie pour Bastia.

Englués au fond du classement de Ligue 2, les Bastiais avaient l’occasion ce vendredi de retrouver un tout petit peu le sourire à l’occasion des 120 ans du club, fêtés notamment avec une rénovation d’Armand-Cesari qui aura duré 18 mois. Mais il n’en a rien été, puisqu’au bout d’une heure de jeu, un supporter local a lancé un fumigène sur la pelouse, touchant l’Audonien Bradley Danger. L’arbitre a logiquement renvoyé tout le monde aux vestiaires et suspendu la partie… Le score était encore vierge à ce moment-là.

Sur les autres terrains, on a pu voir un peu plus de football et surtout un peu plus de buts. Sur la pelouse guingampaise, par exemple, où Annecy a infligé une correction aux Bretons dans un duel de milieu de tableau (0-3) avec un doublé d’Antoine Larose. Bonne opération comptable pour Le Mans, qui se replace en quatrième position grâce à son succès devant Amiens (1-0) et un but de l’ancien Marseillais Antoine Rabillard.

Nancy continue de couler semaine après semaine avec une nouvelle défaite, à Grenoble, qui a eu besoin d’un penalty transformé par Jessy Benet pour l’emporter (1-0). Clermont et Boulogne ont partagé les points (1-1), Amine El Farissi avait ouvert la marque pour les visiteurs, mais le buteur maison Famara Diedhiou a remis les siens à hauteur deux minutes plus tard.

En attendant de savoir si le Red Star bénéficiera d’une victoire sur tapis vert ou non, Troyes et Saint-Étienne peuvent dormir sur leurs deux oreilles en haut du classement.

Bastia 0-0 (interrompu) Red Star

Clermont 1-1 Boulogne

Buts : Diedhiou (64e) pour Clermont // El Farissi (61e) pour Boulogne

Grenoble 1-0 Nancy

But : Benet (49e, SP) pour Grenoble

Exclusion : Saint-Ruf (47e) pour Nancy

Guingamp 0-3 Annecy

Buts : Larose (4e et 61e) et Touré (64e) pour Annecy

Le Mans 1-0 Amiens

But : Rabillard (40e) pour Le Mans

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

AL

