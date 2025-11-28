Coupe de France : un carton rouge qualifie Grenoble

Annecy 1-2 Grenoble

Buts : Rambaud (4e, SP) pour Annecy // Diba (67e) et Diaby (79e) pour Grenoble

14e minute, à Annecy.

Alors que les locaux mènent d’un but à la suite de l’ouverture du score précoce signée Thibaut Rambaud sur penalty, le tournant du match survient : auteur d’une sévère intervention sur Gaëtan Paquiez, Cedric Makutungu écope d’un carton rouge et laisse ses coéquipiers à dix. Et si ses partenaires vont longtemps résister, c’est bien Grenoble qui se qualifie pour les 32es de finale de la Coupe de France.

Renversement total en douze minutes

Car malgré quelques occasions de break adverses, les visiteurs ont réussi à trouver la faille en seconde période : Lele Diba a d’abord égalisé de la tête sur corner, avant que Yadaly Diaby ne reprenne un centre de Matthéo Xantippe pour faire passer son équipe devant. Cruel, mais plutôt logique quand on se retrouve en infériorité numérique…

Et comme ce n’était pas l’Olympique de Marseille en face…

