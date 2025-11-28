S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 64es
  • Annecy-Grenoble (1-2)

Coupe de France : un carton rouge qualifie Grenoble

FC
Coupe de France : un carton rouge qualifie Grenoble

  Annecy 1-2 Grenoble

Buts : Rambaud (4e, SP) pour Annecy // Diba (67e) et Diaby (79e) pour Grenoble

14e minute, à Annecy.

Alors que les locaux mènent d’un but à la suite de l’ouverture du score précoce signée Thibaut Rambaud sur penalty, le tournant du match survient : auteur d’une sévère intervention sur Gaëtan Paquiez, Cedric Makutungu écope d’un carton rouge et laisse ses coéquipiers à dix. Et si ses partenaires vont longtemps résister, c’est bien Grenoble qui se qualifie pour les 32es de finale de la Coupe de France.

Renversement total en douze minutes

Car malgré quelques occasions de break adverses, les visiteurs ont réussi à trouver la faille en seconde période : Lele Diba a d’abord égalisé de la tête sur corner, avant que Yadaly Diaby ne reprenne un centre de Matthéo Xantippe pour faire passer son équipe devant. Cruel, mais plutôt logique quand on se retrouve en infériorité numérique…

Et comme ce n’était pas l’Olympique de Marseille en face

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!