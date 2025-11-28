Roberto De Zerbi a passé deux nuits blanches avant OM-Newcastle

Les coups de maître demandent de l’énergie.

Avec sa victoire face à Newcastle (2-1) ce mardi, l’Olympique de Marseille s’est donné de l’oxygène. En Ligue des champions, les Phocéens sont virtuellement barragistes et ont désormais leur destin entre leurs mains. Ce succès a eu un prix, et il a coûté cher au sommeil de Roberto De Zerbi.

À quelques heures du coup d’envoi, le coach italien a décidé de titulariser le jeune Darryl Bakola, seulement âgé de 17 ans. Un choix risqué et assumé de lancer le jeune Marseillais, qui a offert une passe décisive à Pierre-Emerick Aubameyang sur le but égalisateur (46e).

Le Vélodrome aide la jeunesse

Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur marseillais a expliqué comment cette idée lui était venue en tête. « Je n’ai pas dormi pendant deux nuits avant Newcastle quand on m’a dit qu’Aguerd ne pouvait pas jouer, a confié De Zerbi. Je pensais soit à Gomes, O’Riley, Nadir, Mason (Greenwood) en 10… Parfois, on cherche la situation la plus difficile, mais on laisse la solution la plus facile et j’ai choisi la plus simple. Bakola s’améliore et méritait de jouer. Qu’il ait 17, 18 ou 42 ans, s’il me donne des garanties mentales, c’est le problème de l’entraîneur. »

Après avoir assumé ce choix audacieux, le coach italien a avoué que le Vélodrome avait aussi sa part de responsabilité dans cette décision. « J’ai revu l’entraînement du samedi matin de Bakola et j’ai pensé que ça pouvait être le bon match pour lui, a lancé l’Italien. Mais je ne l’aurais pas fait jouer si on n’avait pas joué au Vélodrome. Ce stade aide les jeunes. »

La pression ? Quelle pression ?

Le match OM-Newcastle n’est pas encore complètement terminé