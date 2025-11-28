S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Iran

L’Iran va boycotter le tirage au sort de la Coupe du monde

KM
Sa révolution est en marche.

À une semaine du tirage au sort de la prochaine Coupe du monde 2026, celle-ci fait déjà des ravages. Qualifié pour le Mondial depuis mars dernier, l’Iran a annoncé ce vendredi qu’il ne participera pas au tirage au sort.

Pourquoi ? Parce que les États-Unis auraient refusé plusieurs visas aux dirigeants de la sélection iranienne, en raison de la décision de Donald Trump, l’été dernier, d’interdire l’accès aux États-Unis à 19 pays, dont l’Iran.

Une exception invisible

Mais à l’approche de la Coupe du monde qu’il accueillera l’été prochain, le président américain a permis une possible transgression de cette proclamation pour « les joueurs et leurs familles, les entraîneurs et le staff participant à des événements sportifs majeurs ». Ce qui explique les revendications du porte-parole de la Fédération iranienne de football, qui s’est exprimé à la télévision ce vendredi : « Nous avons informé la FIFA que les décisions prises sont sans rapport avec le sport et que les membres de la délégation iranienne ne participeront pas au tirage au sort de la Coupe du monde. »

Haïti, puis l’Iran, quelle prochaine nation sera la cible de « Don Trump » ?

