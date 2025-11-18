Mondial 2026 : Donald Trump veut faire la révolution

L’entrée à South Park pourrait être plus facile que prévue.

En réunion ce lundi à la Maison-Blanche, Donald Trump et ses équipes ont notamment évoqué l’afflux de spectateurs aux États-Unis durant la Coupe du monde 2026. Le président américain a ainsi annoncé une petite révolution : les détenteurs de billets pour le Mondial disposeront d’une procédure accélérée en vue d’obtenir leur visa d’entrée aux USA. « Avec ce pass FIFA, nous pouvons nous assurer que ceux qui achètent un billet, qui sont de vrais fans de football, pourront venir assister à la Coupe du monde dans les meilleures conditions, à commencer par l’obtention de leur visa », a précisé Trump, accompagné de Gianni Infantino, présent à ses côtés dans le bureau ovale.

Avoir un billet de match ne garantit pas l’entrée aux États-Unis

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a tout de même tenu à rappeler que : « Votre billet n’est pas un visa. Il ne garantit pas votre entrée aux États-Unis. Il vous garantit un rendez-vous accéléré. Nous ferons les mêmes vérifications que pour n’importe qui d’autre. La seule différence, c’est que nous les mettons en haut de la pile. » Pour rappel, le durcissement des lois sous l’administration Trump touche en grande partie l’immigration, avec une liste de douze pays placés en liste rouge, appelée « Travel ban » (Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo-Brazzaville, Guinée Equatoriale, Erythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan et Yémen). Une liste qui pourrait d’ailleurs être élargie. Donald Trump, qui tablait sur « cinq à dix millions » de personnes attendues aux USA pour la Coupe du monde, ajoutait que les ressortissants de pays qualifiés pour le tournoi ne seraient pas concernés par ces interdictions de territoire.

Wait and see pour l’Iran et Haïti.

