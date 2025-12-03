- Liga
- J19
- Athletic Bilbao-Real Madrid
Le nouveau bijou de Kylian Mbappé
Kylian Mbappé s’est encore une fois illustré ce mercredi soir en inscrivant un magnifique premier but dans la rencontre avancée entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid. À la retombée d’une longue transversale de Trent Alexander-Arnold, « Kyk’s » s’est joué du capitaine adverse Inigo Lekue à la suite d’un magnifique contrôle avant d’accélérer et de repiquer dans l’axe. Après avoir fixé Aymeric Laporte, Mbappé a envoyé une praline, inarrêtable pour Unai Simon, à la 7e minute.
🤯 L'incroyable golazo de Mbappé face à Bilbao ! 👏 Quel numéro de soliste, le Real mène 1-0 ! pic.twitter.com/hNHNenSfNH— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 3, 2025
Dans une forme olympique
Mais l’attaquant français n’était pas rassasié et était bien décidé à affoler les statistiques puisqu’il a claqué un doublé, à la suite d’une belle frappe de loin à l’heure de jeu. Cette saison, il a déjà marqué 30 buts et délivré 6 passes décisives si on compte ses performances en club et en sélection. En Liga, celui qui a inscrit 7 buts sur les trois derniers matchs trône en tête du classement des meilleurs buteurs avec 16 réalisations, soit 8 de plus que Robert Lewandowski (FC Barcelone), Ferran Torres (FC Barcelone) et Vedat Muriqi (Majorque).Xabi Alonso câline Kylian Mbappé
