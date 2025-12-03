S’abonner au mag
Droits TV : un échec pour la FIFA

Le dernier flop de Gianni Infantino.

À quelques semaines du coup d’envoi, la FIFA n’a pas réussi à vendre les droits TV de sa première compétition mondiale de clubs féminins, rapporte le Guardian. Arsenal, tenant du titre de la Ligue des champions, représentera l’Europe dans ce nouveau tournoi qui réunit le gratin continental (les vainqueurs des championnats continentaux) et se tiendra à Londres dès le 28 janvier.

Les diffuseurs ne sont pas emballés

Comme pour la Coupe du monde des clubs masculins, la FIFA se retrouve face aux mêmes difficultés. Si les droits avaient finalement été achetés par DAZN, la Women’s Super League, Sky Sports et la BBC, sollicités par la FIFA, n’ont pas été emballés par l’idée pour l’édition féminine. Même avec Arsenal à l’affiche.

Arsenal, le Corinthians (tenant du titre de la Copa Libertadores) et le Gotham FC (champion de la CONCACAF) se sont qualifiés pour les demi-finales. Le club chinois de Wuhan Jiangda a battu Auckland United en octobre et affrontera ce mois-ci l’équipe marocaine d’AS FAR en barrage pour avoir le droit de rencontrer Arsenal. L’autre demi-finale opposera le Gotham FC au Corinthians.

Garanti sans Batman.

Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?

