Après la Kings League, les huîtres pour Benoît Costil

En avril dernier, Benoît Costil refusait de parler de retraite, alors qu’il avait troqué les pelouses professionnelles pour les terrains de la fameuse Kings League. Depuis son départ de la Salernitana en 2024, le gardien français se change les idées dans le golfe du Morbihan. « J’aime toujours le ballon. J’ai pris une licence avec les vétérans de Carnac. Je joue sur les côtés comme piston. Je n’ai plus du tout l’esprit de compétition. Je suis là pour le lien social et vivre une bonne troisième mi-temps », indique-t-il à L’Équipe.

Gourcuff, Koscielny et Jallet ont déjà goûté

Surtout, le natif de Caen passé par le Stade rennais assure être « devenu plus breton que les Bretons » et le prouve en se lançant dans l’ostréiculture. Le footeux et un ami vannetais, Philippe Le Pelvé, ont créé leur exploitation, « Ahoy », en référence à un salut marin. « Je ne m’invente pas une vie, je vis la mienne comme j’ai envie. Je n’ai jamais été dans le bling-bling du foot. J’aime avoir ce relationnel avec la mer, faire les efforts, le commercial, servir au bar et même faire la plonge quand il y a des coups de feu. Il faut simplement que j’apprenne à ouvrir plus rapidement les huîtres ! »

Alors qu’il veut se former davantage au métier, Costil enfile déjà les gants – différents de ceux portés pendant de longues années – pour entasser les poches ou remplir les bourriches. Les fêtes de fin d’année arrivent et les amis aussi, à l’image de Yoann Gourcuff, Laurent Koscielny ou Christophe Jallet, qui sont venus déguster leur douzaine d’huîtres, accompagnée d’un muscadet, dans l’établissement.

Ont-ils mis une note salée sur Tripadvisor ?

