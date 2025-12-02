S’abonner au mag
  • Coupe d’Italie
  • 8es
  • Juventus-Udinese (2-0)

Avec Spalletti toujours invaincu, la Juve qualifiée sans trembler

UL
Avec Spalletti toujours invaincu, la Juve qualifiée sans trembler

Juventus 2-0 Udinese

Buts : Palma (CSC, 23e) et Locatelli (SP, 68e)

Juve ci, Juve ça.

Jonathan David n’a pas marqué en Serie A depuis la première journée, il aurait pu débloquer son compteur en Coppa, mais Matteo Palma lui a volé la vedette. Poussé par l’ancien Lillois, le jeune défenseur de l’Udinese a marqué contre son camp. Cela a bien aidé la Juve à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie. Le Canadien aurait pu marquer plus tard, mais la VAR en a décidé autrement. La Juve n’a pas perdu depuis le 30 octobre, date de l’arrivée de Luciano Spalletti sur son banc.

Igor, Tudor ?

La Juventus se reprend à Udine, Khephren Thuram décisif

UL

À lire aussi
Logo de l'équipe Juventus
Adrien Rabiot of Juventus Fc celebrates after scoring his team's first goal with team mate Dusan Vlahovic of Juventus Fc during the Serie A match beetween Juventus Fc and As Roma at Allianz Stadium on December 30, 2023 in Turin, Italy . (Photo by sportinfoto/DeFodi Images) - Photo by Icon sport
Adrien Rabiot of Juventus Fc celebrates after scoring his team's first goal with team mate Dusan Vlahovic of Juventus Fc during the Serie A match beetween Juventus Fc and As Roma at Allianz Stadium on December 30, 2023 in Turin, Italy . (Photo by sportinfoto/DeFodi Images) - Photo by Icon sport
  • Paris sportifs
Pronostic Juventus Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic Juventus Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic Juventus Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
93
81

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!