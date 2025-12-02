Avec Spalletti toujours invaincu, la Juve qualifiée sans trembler

Juventus 2-0 Udinese

Buts : Palma (CSC, 23e) et Locatelli (SP, 68e)

Juve ci, Juve ça.

Jonathan David n’a pas marqué en Serie A depuis la première journée, il aurait pu débloquer son compteur en Coppa, mais Matteo Palma lui a volé la vedette. Poussé par l’ancien Lillois, le jeune défenseur de l’Udinese a marqué contre son camp. Cela a bien aidé la Juve à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie. Le Canadien aurait pu marquer plus tard, mais la VAR en a décidé autrement. La Juve n’a pas perdu depuis le 30 octobre, date de l’arrivée de Luciano Spalletti sur son banc.

Igor, Tudor ?

La Juventus se reprend à Udine, Khephren Thuram décisif