La Juventus se reprend à Udine, Khephren Thuram décisif

Udinese 0-2 Juventus

Buts : Okoye (19e CSC) et Savona (37e) pour les Bianconeri

Le retour des clean sheets.

Vaincue à domicile en Ligue des champions par de méchants Allemands, (très) friable contre l’Inter et ballottée par Parme dans son antre, la Juventus a choisi le Frioul et la pelouse de l’Udinese pour se refaire la cerise (0-2) et remonter provisoirement sur le podium de Serie A. Tout simplement meilleure que des Zebrette bien limitées, la Vieille Dame a retrouvé son réalisme du tout début de saison ainsi que son assise défensive.

Il a bon dos, ce succès !

Sur l’ouverture du score, Khephren Thuram s’est illustré à la conclusion d’une action collective limpide, avec un dribble dans la surface puis un tir croisé, qui a fait mouche avec l’aide… du dos de Maduka Okoye, le portier local, malheureux buteur contre son camp (0-1, 19e), après le poteau droit trouvé dans un premier temps par le frère de Marcus. Les Bianconeri se sont mis à l’abri par l’entremise de la jeune pousse Nicolò Savona, à l’affût en seconde lame pour reprendre le cuir après un autre poteau du non moins jeune Kenan Yıldız (0-2, 37e). Les coéquipiers de Florian Thauvin – peu en vue – ont trouvé la barre en fin de rencontre, mais l’affaire était entendue.

Prochain arrêt chez le coupeur de têtes lillois en C1.

Battue par l'Udinese, la Juventus ouvre un boulevard à l'Inter