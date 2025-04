Dortmund enchaîne, le Bayer Leverkusen s’en sort sur le fil

Encore un après-midi riche en buts, en Allemagne !

La grosse affaire du jour est l’œuvre de Dortmund, sur la pelouse de Fribourg (1-4). Quelque peu distancé dans la course à l’Europe, le BvB avait obligation de faire un résultat ce samedi face à un concurrent direct. Et les hommes de Niko Kovač y sont brillamment parvenus en étant portés par un très bon Karim Adeyemi, auteur de l’ouverture du score en première période. Après la pause, le Borussia a déroulé et plié l’affaire. Avec notamment un pion de Sehrou Guirassy, qui n’avait plus marqué depuis plus de deux mois. Cette victoire ramène Dortmund à deux points de la première place européenne, et à cinq longueurs de la Ligue des champions. De quoi y croire encore, à six matchs de la fin du championnat. Y croire, le Bayer Leverkusen le veut aussi. Tenus en échec à Heidenheim, les gars de Xabi Alonso ont trouvé la clé grâce à une réalisation d’Emiliano Buendía dans le temps additionnel (0-1).

Suspense total en haut du classement

Le Bayer oubliera bien volontiers le contenu de sa partie, loin d’être reluisant, mais pourra se contenter de trois points qui lui laissent encore un infime espoir de lutter avec le Bayern (vainqueur vendredi à Augsbourg, qui se trouve six points plus haut). Dans les autres résultats importants pour la lutte pour l’Europe, Mayence n’a pu faire mieux que de prendre un point à domicile face à Holstein Kiel (1-1), pourtant bonne lanterne rouge depuis un moment. Une mauvaise opération puisque Mayence, quatrième, voit Leipzig revenir à un petit point après avoir renversé Hoffenheim (3-1). Mené rapidement au score, le club du groupe Red Bull a retourné la table en fin de première période, avec un nouveau but de Benjamin Šeško au passage. Enfin, Stuttgart n’a fait qu’une bouchée de Bochum (0-4) grâce à un triplé de son attaquant Ermedin Demirović.

Les coéquipiers d’Enzo Millot grimpent en neuvième position alors que Bochum, avant-dernier, file droit vers la deuxième division.

Bochum 0-4 Stuttgart

Buts : Chabot (8e), Demirović (11e, 48e et 86e) pour Stuttgart

Fribourg 1-4 Dortmund

Buts : Eggestein (88e) pour Fribourg // Adeyemi (34e), Chukwuemeka (51e), Guirassy (68e) et Gittens (79e) pour Dortmund

Heidenheim 0-1 Bayer Leverkusen

But : Buendía (90e+1) pour le Bayer

Mayence 1-1 Holstein Kiel

Buts : Weiper (75e) pour Mayence // Bernhardsson (34e) pour Kiel

Leipzig 3-1 Hoffenheim

Buts : Šeško (24e), Baku (43e) et Poulsen (84e) pour Leipzig // Bischof (11e) pour Hoffenheim

Exclusion : Østigård (28e) côté Hoffenheim

