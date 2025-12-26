S’abonner au mag
Havertz sur le point de faire son retour

Point météo : il pleut Havertz.

Peu avant le quart de finale de League Cup remporté face à Crystal Palace ce mardi, Kai Havertz a fait son retour à l’entraînement avec Arsenal. Blessé au genou depuis la première journée de Premier League, l’international allemand manquait cruellement à son entraîneur Mikel Arteta : « C’est un joueur qui apporte une autre dimension à l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de préciser qu’il faudra encore patienter « quelques jours » pour assister à son come-back sur le terrain. Autrement dit, on ne verra pas le nom de l’attaquant de 26 ans sur la feuille du match de Premier League face à Brighton ce samedi.

L’embarras du choix en attaque

Le retour imminent de Havertz s’ajoute à celui de Gabriel Jesus qui a lui aussi retrouvé la compétition il y a un peu plus de deux semaines après une rupture des ligaments croisés. De quoi offrir au technicien des Gunners de nouvelles options dans l’axe offensif où Viktor Gyökeres fait actuellement figure de titulaire indiscutable.

Il faudra au moins ça pour rester jusqu’au bout dans la course au titre.

