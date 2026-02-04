S’abonner au mag
Manchester City plie Newcastle et affrontera Arsenal à Wembley

  Manchester City 3-1 Newcastle

Buts : Marmoush (7e et 29e) et Reijnders (32e) pour les Cityzens // Elanga (62e) pour les Magpies

On va avoir droit à une sacrée finale en Coupe de la Ligue ! Ce mercredi, Manchester City a validé sa qualification lors de la demi-finale retour face à Newcastle, l’emportant 3-1 après un succès 0-2 acquis à l’aller. Les Mancuniens rejoignent donc Arsenal, tombeur de Chelsea dans l’autre affiche, ce qui nous promet un affrontement tactique pas piqué des hannetons entre Mikel Arteta et Pep Guardiola. L’élève face au maître, le leader de Premier League face au dauphin, le tout à Wembley : réservez bien votre 22 mars.

Face aux Magpies, les Cityzens – sans Rayan Cherki au coup d’envoi, qui n’est entré en jeu que lors des 20 dernières minutes – ne se sont pas compliqué la vie : deux buts d’Omar Marmoush en 30 minutes, à chaque fois sur des services de Tijani Reijnders (1-0, 7e ; 2-0, 29e). Le Néerlandais se transforme même en buteur quelques minutes plus tard, profitant d’un ballon contré par Dan Burn pour définitivement enterrer Newcastle (3-0, 32e). En seconde période, Anthony Elanga plante un but aussi beau que complètement inutile après s’être joué en solo de trois défenseurs mancuniens (3-1, 62e).

Arsenal en quête de la League Cup depuis plus de 30 ans

Manchester City retrouve la finale de la Coupe de la Ligue pour la première fois depuis 2021, année où les Skyblues s’étaient imposés 1-0 face à Tottenham. Du côté d’Arsenal, il faut remonter à 2018 pour trouver trace de leur dernière présence en finale, avec une défaite 3-0… face à City justement. Pour un succès en finale, il faut remonter encore plus loin, jusqu’en 1993, lorsque les Gunners avaient battu Sheffield Wednesday 2-1.

Et si cette année marquait définitivement la fin de la lose pour Arsenal ?

Manchester City serait leader du championnat d’Angleterre si... les matchs duraient 45 minutes

FM

