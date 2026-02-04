S’abonner au mag
Gauthier Hein n’est plus le capitaine du FC Metz

Un vide de leadership à Metz ? Ce mercredi, l’entraîneur des Grenats, Benoît Tavenot, a annoncé que Gauthier Hein n’était plus le capitaine de l’équipe.

Lors de la conférence de presse précédant le match de vendredi soir face à Lille, le technicien messin a confirmé que le milieu de terrain ne porterait désormais plus le brassard : « Oui, cela a été acté hier matin. Nous sommes rentrés d’Angers dimanche soir, la direction a mené une réflexion sur le capitanat lundi. Une décision a été prise, et j’en ai été informé mardi matin. »

Sans le brassard, un joueur plus léger ?

Tavenot a également reconnu ne pas être totalement à l’aise avec cette situation : « J’étais un peu en délicatesse par rapport à ça au départ, car je suis arrivé il y a quinze jours et j’avais dit que je n’avais pas de raison de changer de capitaine. » Il a précisé que la mise à l’écart de Hein du capitanat relevait d’une décision de la direction du club.

Interrogé sur la réaction du joueur après le retrait du brassard, l’entraîneur a tenu à rassurer : « Vu son entraînement d’hier, ça ne l’a pas affecté. Cela peut même peut-être le soulager, car c’était beaucoup de responsabilités. » Avant d’ajouter : « Ça peut être bénéfique pour Gauthier, même s’il est peut-être déçu. »

En revanche, Tavenot n’a pas souhaité dévoiler l’identité du nouveau capitaine : « Je sais qui sera le capitaine vendredi, mais je vais d’abord en discuter avec lui. »

Et maintenant, retrouver la victoire.

Bouna Sarr va retrouver du temps de jeu

