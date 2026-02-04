Luis Campos parle de soupes et de ses secrets pour faire de bons recrutements

Quels sont les secrets d’une bonne soupe ? Si on écoute Luis Campos, pour recruter les meilleurs joueurs de la planète, il faut s’y prendre comme pour une recette de cuisine. Dans un entretien accordé cette fois-ci à TF1, le conseiller sportif du PSG est revenu sur ses techniques de recrutement : « Vous pouvez avoir l’argent pour acheter les bons légumes, vous pouvez avoir les bons légumes, mais il faut connaître la recette pour faire une bonne soupe », confie Luis Campos.

Top Chef

Le Portugais y évoque également l’évolution du scouting, qui selon lui a pris une ampleur considérable sur les bords des terrains : « Si vous allez sur une Coupe du monde U17, il n’y a plus 5 mais 1 000 scouts ! » Luis Campos, qui a quand même recruté : Bernardo Silva, Fabinho, Victor Osimhen, Rafael Leão, Vitinha et João Neves pour ne citer qu’eux, donne quelques astuces supplémentaires pour former la meilleure équipe : « C’est un puzzle de 22-24 joueurs : il ne suffit pas de trouver les meilleurs joueurs, mais il faut les meilleurs joueurs pour son équipe, Il faut créer une harmonie, que les pièces combinent bien entre elles. »

Histoire que la mayonnaise prenne.

