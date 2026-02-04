Zoumana Camara dénonce encore les privilèges accordés à Saint-Étienne

Une nouvelle pièce dans le jukebox. Depuis le début de la saison, Zoumana Camara se plaint du supposé traitement de faveur accordé par le diffuseur Bein Sports à Saint-Étienne, le club où il a été formé et a évolué durant cinq saisons. En novembre dernier, l’entraîneur de Montpellier avait déjà demandé qu’il y ait « une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures », avant de se faire reprendre par Florent Houzot, directeur de la rédaction et des programmes de la chaîne franco-qatarienne, qui avait estimé que cela faisait partie de la liberté du diffuseur et que « les plus fortes audiences se font avec Saint-Étienne, un club historique, très populaire, avec un stade plein lorsqu’il joue à domicile ».

🎙️𝑪𝑶𝑵𝑭 ' 🗣️ Zoumana Camara avant OGCN-MHSC 🆚 OGC Nice pic.twitter.com/HbG4ylGZgQ — MHSC (@MontpellierHSC) February 3, 2026

Un nouveau pic lancé

Avant la rencontre des 8es de finale de la Coupe de France entre le MHSC et l’OGC Nice à l’Allianz Riviera ce mercredi, Camara n’a pas pu s’empêcher de remettre un petit tir au diffuseur en conférence de presse d’avant-match : « Je ne vais pas rajouter un peu plus d’huile sur le feu. En jouant Saint-Étienne après la Coupe de France, je n’imaginais pas le diffuseur nous laisser récupérer et nous mettre le lundi, par exemple. J’étais quasiment sûr que l’on jouerait le samedi soir. Il n’y a pas de surprise à ce niveau-là. »

Oui, il a le seum.

