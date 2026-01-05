S’abonner au mag
  • L2
  • J18
  • Montpellier-Dunkerque (1-3)

Dunkerque gifle Montpellier et se rapproche du Top 5

JD
Dunkerque gifle Montpellier et se rapproche du Top 5

  Montpellier 1-3 Dunkerque

Buts : Mendy (83e) pour le MHSC // Yassine (6e), Sasso (58e), Robinet (68e) pour l’USLD

Double dose de souffrance : honorer la mémoire de Jean-Louis Gasset à la maison et prendre une valise derrière.

Au coup d’envoi, Montpellier est co-meilleure défense de Ligue 2 avec 16 buts encaissés. 90 minutes plus tard, il faut en ajouter trois, symboles du naufrage des Héraultais inexistants pendant 80 minutes face à des Marines (en blanc) qui, pour leur part, enchaînent une troisième victoire d’affilée et effacent l’affront de la défaite à domicile au match aller.

La coque du navire montpelliérain craque dès la sixième minute. Coupable d’une relance dans les pieds de Gessime Yassine, Mathieu Michel se fait punir par le jeune Dunkerquois qui repique dans l’axe avant de frapper à 20 mètres. La sortie sur blessure de Théo Chennahi dans le premier acte n’arrange pas les affaires des locaux qui subissent les assauts répétés des Nordistes (onze tirs cadrés, contre trois pour le MHSC) et finissent par faire le break à l’heure de jeu grâce à un tir croisé de Vincent Sasso, bien servi par… Yassine.

Le champion du monde U20 qui s’apprête à faire ses valises, direction l’AS Monaco, s’est offert une dernière danse sur le signe du kif. Heureusement pour l’USLD, elle n’est pas dépourvue de talent en attaque. La preuve avec le huitième but de Thomas Robinet, qui crucifie les Pailladins du haut de toute son expérience dans l’antichambre (86 matchs).

La réduction du score d’Alexandre Mendy (83e) sera anecdotique, ou pour l’honneur, c’est selon. Montpellier s’est réveillé beaucoup trop tard et avec cette 7e défaite de la saison (la 4e à domicile), reste englué dans le ventre mou avec 25 points. En face, Dunkerque, à une petite unité derrière le Mans, frappe (fort) aux portes du Top 5.

Ligue 2 : Montpellier et le Red Star s’imposent à l’extérieur

JD

