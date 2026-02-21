Toulouse attrape le nul sur la fin

Toulouse 1-1 Paris FC

Buts : Vignolo (87e) pour Toulouse // Munetsi (38e) pour le Paris FC

Mais qu’arrive-t-il à Toulouse ? Auteur d’un mois de décembre 2025 parfait (trois victoires en autant de matchs) et d’un très bon début d’année 2026 (quatre succès et un nul en six rencontres), le TFC vient d’enchaîner… trois rendez-vous consécutifs sans gagner, en ajoutant celui de ce samedi contre le Paris FC lors de la 23e journée de Ligue 1. Pourtant, le club de la capitale ne débarquait pas en grande confiance puisqu’il restait sur cinq parties sans triomphe. Plus réaliste et plus efficace, le promu a néanmoins réussi à récupérer un point grâce à l’une de ses recrues hivernales.

Trapp attrape tout

Prêté par Wolverhampton, Marshall Munetsi a en effet ouvert le score peu avant la mi-temps : servi par Alimami Gory après un joli numéro, l’ancien de Reims a trompé Guillaume Restes en toute sérénité. Malgré les transversales délicieuses signées Demba Diop et grâce à Kevin Trapp, impeccable face aux nombreux assauts adverses, les visiteurs ont ensuite longtemps résisté. Jusqu’à craquer, Julian Vignolo égalisant finalement sur corner. Cruel, mais pas immérité pour les locaux et pas si mal pour les Franciliens. Même si le renfort Ciro Immobile n’a toujours pas, anomalie de l’existence, trouvé le chemin des filets.