  Serie A
  J26
  Lecce-Inter (0-2)

L’Inter poursuit son impressionnante série

  Lecce 0-2 Inter

Buts : Mkhitaryan (79e) et Akanji (82e)

Les séries sont faites pour s’arrêter, et celle de l’Inter se terminera un jour. Mais pas ce samedi, et de préférence face à un adversaire un peu plus huppé que Lecce : lors de la 26e journée de Serie A, le leader du classement a enchaîné une huitième victoire consécutive sur la scène nationale (championnat et Coupe d’Italie confondus). Pourtant, les locaux ont longtemps résisté. Mais le coaching réalisé par Cristian Chivu a fait la différence, puisque les deux buteurs sont entrés à l’heure de jeu pour marquer sur corner.

Dimarco, gage de qualité sur corner

Henrikh Mkhitaryan a d’abord ouvert le score en renard à la 79e minute, alors que Manuel Akanji a fait le break de la tête une poignée de secondes plus tard. Sur les deux actions, Federico Dimarco s’est révélé sacrément précieux en frappant les coups de pied arrêtés décisifs. Ce succès permet en tout cas aux visiteurs de renforcer leur leadership et leur statut de favori dans la course au titre, tout en leur rappelant que leur série en cours avait commencé… contre Lecce.

L’Inter gagne petit contre Lecce

FC

