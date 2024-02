Kanye West et la Curva Nord de l’Inter, une connexion (in)attendue

« Stars » et « Carnival », tels sont les deux titres pour lesquels Kanye West a décidé de faire appel à la Curva Nord de l’Inter. Si la présence des supporters nerazzurri se veut discrète sur le premier morceau cité, elle se fait en revanche entendre dès l’introduction pour le second (qui aurait dû s’intituler « Hoolygans », initialement) avec un chant repris en chœur par plus d’une centaine d’ultras milanais. Pour les paroles, on repassera : « Go, Go, Go ! Sa fellation est si bonne qu’elle figure au tableau d’honneur. Elle chevauche ma bite comme à un carnaval. J’ai fait l’impossible. »

Mais alors, comment l’ancien compagnon de Kim Kardashian est-il tombé sous le charme de la culture ultra ? Pour tout comprendre, il faut remonter au 7 octobre 2023. Kanye West est alors en Italie, et passe du bon temps avec son fils Saint. Amatrice de sport, sa progéniture souhaite assister à un match de Serie A. Ça tombe bien, les West sont accompagnés de Richard Santoro : l’un des (très) nombreux conseillers artistiques du Ye, mais avant tout véritable fan de l’Inter devant l’éternel.

Leao with Kanye West (who was attending Genoa-Milan) after the game pic.twitter.com/ZxvD4evwua — Milan Eye (@MilanEye) October 7, 2023

« Mon côté tifoso voulait qu’on assiste à un match de l’Inter. Malheureusement, il était déjà trop tard. Alors, on s’est tourné vers Genoa-Milan qui avait lieu le soir », explique-t-il, dans un entretien accordé à La Repubblica. Le trio prend donc la direction du stade Luigi Ferraris, et forcément, la présence de Kanye West fait jaser. Partenariat, envie de rachat du club ? Non, le quadragénaire est surtout là pour faire plaisir à son bambin et prend même le temps de prendre quelques photos avec certains joueurs (dont Rafael Leão, rappeur à ses heures perdues) ou fans au coup de sifflet final.

Si la fin de match Genoa-Milan (0-1) est marquée par l’expulsion de Mike Maignan ou par les prouesses gants aux mains d’Olivier Giroud, c’est l’atmosphère du stade et de la ferveur des tifosi des deux équipes qui séduit Ye. « Il était vraiment impressionné par la passion des ultras, les chants et les fumigènes. Très vite, il m’a fait comprendre qu’il voulait faire quelque chose d’artistique avec les ultras », se remémore Santoro. Le coup de foudre est si intense que le Chicagoan souhaite ramener une centaine d’ultras sur scène lors de son show prévu quelques jours plus tard à Campovolo, un concert finalement annulé. Peu importe, Kanye West est déjà piqué.

Rap et chants d’ultra, le mariage parfait

Les semaines passent, le bourreau de Taylor Swift est alors en pleine préparation de son dix-septième album. Pour trouver de nouvelles inspirations, Ye se rend en séminaire en Arabie saoudite avec Richard Santoro. Après une session d’enregistrement, ce dernier décide de lui faire écouter quelques morceaux d’artistes et de compositeurs avec lesquels il travaille en parallèle. Et parmi ces morceaux, un attire particulièrement l’attention de Kanye West : celui de Zlyah produit par un certain Federico Secondomè, avec qui la star américaine souhaite travailler.

« Je reçois un appel, et on m’explique ce que souhaite faire Kanye. Il a encore en tête l’ambiance vécue à Gênes, et il souhaite insérer des chants de supporters dans son prochain album. On me demande si je peux produire, si je peux organiser tout cela », se remémore Federico Secondomè, les étoiles encore plein les yeux. Le délai est extrêmement court, trois ou quatre jours maximum, mais le producteur de 28 ans a conscience de la formidable opportunité qu’on lui présente. Secondomè et Santoro entrent en contact avec certains membres importants de la Curva Nord et leur font leur propal, ces derniers acceptent. Si bien que le 27 janvier 2024, ce sont pas moins de 200 ultras de l’Inter qui se réunissent au Cross Studio à Milan.

Une séance d’enregistrement mémorable, précise Federico : « Nous n’avions pas beaucoup de temps, mais nous sommes parvenus à le faire. Les tifosi ont tous joué le jeu, ils étaient vraiment motivés. On s’est organisés de la façon suivante, ceux qui parlaient le mieux anglais étaient devant les micros et les autres derrière. » En quelques heures, le génie de la musique et les quelque 200 tifosi de l’Inter parviennent à enregistrer cinq morceaux dont deux seront retenus pour l’album de Ye. « Ne pas avoir eu l’honneur d’être en studio avec Kanye, c’est dommage. Mais d’après les retours de ses managers, c’est un grand perfectionniste. Et ça me rend fier, cela veut dire que l’on a fait un excellent travail », se félicite Secondomè.

Une réussite, à tel point que le titre « Carnival » est actuellement le plus écouté de l’album. Une collaboration artistique réussie, qui découle d’un véritable coup de cœur de Kanye West pour la culture ultra et le Calcio. Preuve de cet amour, outre sa présence à San Siro pour l’Inter-Atlético comptant pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le néoultra nerazzurro a même proposé aux membres de la Curva Nord de monter sur scène avec lui pour le concert qui était prévu à Milan ce jeudi. Une proposition que ces derniers ont finalement refusée, étant donné qu’il y avait un déplacement à Lecce à préparer.