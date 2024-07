JO : les Américaines font le job en 25 minutes face à la Zambie

États-Unis 3-0 Zambie

Buts : Rodman (17e) et Swanson (24e et 25e) pour les Stars and Stripes

America great again ?

Un an après leur échec lors de la dernière Coupe du monde féminine, les États-Unis ont commencé les JO de la meilleure des manières en éparpillant la Zambie à Nice (3-0). Tout a été beaucoup trop vite pour la sélection africaine, menée de trois buts après seulement 25 minutes de jeu et qui va devoir faire fort pour se sortir d’un groupe B très relevé.

Trinity Rodman a été la première à ouvrir le score après avoir envoyé danser deux défenseuses zambiennes d’un superbe contrôle du talon dans la surface (1-0, 17e). En moins de deux minutes, Mallory Swanson a ensuite définitivement enterré la rencontre d’un doublé létal (2-0, 24e ; 3-0, 25e). Après l’exclusion de Zulu à la 34e minute de jeu, on se dit alors que les Zambiennes vont prendre un bouillon monstre à dix contre onze. Les Chipolopolos vont au contraire reprendre un peu de forme et ne concèdent plus aucun but face à des Américaines déjà rassasiées.

RODMAN, PEOPLE HAVE FAMILIES. pic.twitter.com/roD14eSfmJ — SHE scores bangers (@SHEscoresbanger) July 25, 2024

Pour le prochain match, on conseille à la Zambie de se présenter directement en infériorité numérique.

Les meufs bonnes questions du Mondial 2023