Ne comptez pas sur Mauricio Pochettino pour soutenir Jesse Marsch

Depuis l’arrivée de Messi à Miami, tous les Argentins se croient américains…

Sélectionneur des États-Unis depuis septembre dernier, Mauricio Pochettino n’a pas pu couper aux questions des journalistes sur la situation politique aux États-Unis, en amont d’une demi-finale de Ligue des nations CONCACAF à jouer face au Panama. Et s’il y a bien un sujet qui a pu agiter le monde du sport, c’est la volonté de Donald Trump de rattacher le Canada au pays de l’Oncle Sam. Des questions qui font notamment écho aux propos tenus en février par le sélectionneur américain du Canada, Jesse Marsch, qui avait qualifié de « rhétorique ridicule » les propos de Donald Trump, qui parlait du Canada comme du « 51e État des États-Unis ». La polémique ne semble toutefois pas intéresser l’Argentin, qui a tenu à rester bien loin de tout ça : « Il y a des gens qualifiés pour parler de politique et je ne suis pas un expert. J’ai mes idées, à 53 ans, mais je pense que ça ne sert à rien de mélanger. Le football, c’est le football. »

S’il souligne qu’il a eu « l’occasion de parler sur le terrain avec Jesse Marsch, amicalement », il ne soutient pas son confrère dans sa démarche de parler de politique. « Moi, je pense qu’on ne doit pas mélanger le sport et la politique, a-t-il indiqué, avant d’ajouter : Je ne parle que de football. » Concentré sur le terrain donc, il n’a d’ailleurs pas mâché ses mots concernant sa prochaine rencontre : « Ce qu’on veut, c’est détruire le Panama et l’adversaire suivant, mais de façon sportive. » Merci de la précision.

Donnez-nous une finale États-Unis-Canada et on n’en parle plus !

