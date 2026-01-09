Ce geste de Martinelli ne passe pas en Angleterre, mais alors vraiment pas

Pousser le bouchon un peu trop loin.

Jeudi, dans une rencontre d’un ennui mortel contre Liverpool (0-0), Gabriel Martinelli a décidé d’accélérer la fin du match. En fin de rencontre, Conor Bradley, touché au genou après un dégagement, s’est effondré tout près de la ligne de touche. Le Brésilien d’Arsenal, visiblement impatient de la remise en jeu, lui a d’abord (mollement) balancé le ballon, puis tenté de le pousser hors du terrain.

De quoi entamer une baston avec Ibrahima Konaté et Mac Allister et écoper d’un généreux carton jaune. Bradley, lui, a finalement quitté la pelouse sur civière, la tête entre les mains.

If u dont watch football and you’ve just seen what Martinelli did that basically sums up Arsenal football club. pic.twitter.com/QbXfZiQVaN — Snook (@utdsnook) January 8, 2026

Dominik Szoboszlai a calmement rappelé l’essentiel après cet incident sur Sky Sports : « Je comprends qu’ils veulent gagner, nous aussi. Mais la santé des joueurs passe avant tout. » Consultant sur cette même antenne, Gary Neville, lui, s’est montré un chouïa moins compréhensif : « On ne peut pas le pousser hors du terrain. C’est inadmissible et imbécile ! C’est vraiment lamentable. Je suis surpris que les joueurs de Liverpool ne soient pas allés lui en coller une. Il faut des excuses. […] Je suis furieux contre Martinelli. Honnêtement, je ne comprends pas comment les joueurs de Liverpool n’ont pas réagi en lui donnant une bonne leçon, quitte à se faire exclure. »

Des excuses sur Instagram

Le joueur d’Arsenal a finalement présenté ses excuses dans un message publié sur Instagram ce vendredi. « Conor et moi avons échangé un message, et je lui ai déjà présenté mes excuses. Je n’ai vraiment pas réalisé qu’il était sérieusement blessé dans le feu de l’action, a-t-il écrit. Je veux dire que je suis profondément désolé d’avoir réagi. J’envoie à nouveau mes meilleurs vœux à Conor pour un rétablissement rapide. »

À deux doigts de lui souhaiter la bonne santé.

