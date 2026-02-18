Sénégal - Pérou se jouera... au Stade de France

Le champion d’Afrique va fêter son titre en France. Pour son premier match depuis la finale de la CAN remportée face au Maroc (1-0), le Sénégal va affronter le Pérou en match amical, le 28 mars prochain, à 17 heures. Une affiche étonnante, mais pas plus que le lieu, puisque le théâtre de cette rencontre sera le Stade de France.

Saint-Denis après Lens et Londres

La bande de Sadio Mané a déjà brillé dans l’Hexagone. En octobre 2023, les Lions de la Téranga étaient venus à bout du Cameroun (1-0) à Bollaert. Plus récemment, ils ont entamé leur tournée européenne de rock stars à Londres, où ils avaient été défaits par le Brésil (2-0).

Le Stade de France est de toute façon disponible puisque les Bleus, eux, s’en vont aux États-Unis pour défier le Brésil et la Colombie en préparation de la Coupe du monde 2026. Il faudra quand même prévenir les Sénégalais et les Péruviens que la pelouse pourrait encore présenter des stigmates de la terrible confrontation à venir entre la France et l’Angleterre au Tournoi des 6 Nations.

Histoire d’aller au bout du kamoulox.

